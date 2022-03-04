Рига, , 17:31 — REGNUM В Латвии заблокированы интернет-ресурсы, которые относятся к новостному агентству Sputnik, в том числе и BaltNews.com. Об этом сообщило латвийское издание BaltNews.

Блокировка

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Это сделано по распоряжение Национального совета электронных СМИ (NEPLP), руководитель Иварс Аболиньш заявил, что такое решение продиктовано «нарушением, представляющим угрозу национальной безопасности», блокировка вводится сроком на три года.

В годовом отчете службы госбезопасности Латвии за 2020 год отмечено, что Sputnik является якобы одним из самых агрессивных инструментов российского влияния в информационном пространстве, «продолжающим планомерно распространять манипулятивную информацию».

Это не первое подобное ограничение работы BaltNews в Латвии. В 2019 году национальный регистратор доменов в Латвии Nic. lv ограничил доступ к интернет-изданию Baltnews. lv на основании письма МИД прибалтийской республики.

В связи с этим BaltNews. lv перешел в новую доменную зону com.