Москва, , 18:00 — REGNUM Блогер Даня Милохин принял участие в съёмках юмористического шоу «Импровизация» на телеканале ТНТ. Выпуск с его участием доступен на YouTube-канале проекта с 4 марта.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

В шоу Милохин вспомнил, как познакомился с певцом Николаем Басковым. На вопрос ведущего Павла Воли, какой Басков в представлении блогера, тот ответил, что певец «старый внешне, но молод душой», так как он «соглашался на всё — любой звук и любой танец».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Даня Милохин и Николай Басков записали совместный трек под названием «Дико тусим». Композиция «завирусилась» в интернете и стала хитом.

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