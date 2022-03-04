Ньюарк, США, 4 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Законодатели одного из городов американского штата Нью-Джерси требуют приостановить работу российской автозаправки «Лукойл» на фоне ситуации в Украине, сообщает 4 марта Reuters.

(сс) Neubie Лукойл

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Городской совет Ньюарка единогласно потребовал приостановить действие всех лицензий двух местных автозаправочных станций «Лукойл».

Окончательное решение должна принять городская администрация.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман призвала тщательно взвесить все последствия потенциального введения запрета на приобретение американскими компаниями российской нефти.