Львов, Украина, , 17:30 — REGNUM Позицию России на переговорах с Украиной Львов (там находится офис украинского руководства) характеризует как жёсткую. Об этом сообщил 4 марта журналистам советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк President.gov.ua

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Он также назвал жёсткой позицию украинского руководства. Украинский представитель прогнозирует сложные переговоры, однако считает, что они будут продолжены.

По словам представителя украинской власти, президент Украины Владимир Зеленский не станет идти на уступки российской стороне. Речь идёт об уступках, касающихся «территориальной целостности», а также «свободы».

Напомним, накануне, 3 марта, в Белоруссии состоялся второй раунд российско-украинских переговоров, по итогам которых представитель делегации России сказал, что удалось договориться о гуманитарных коридорах.

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