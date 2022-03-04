Абхазия, 3 октября, 2004, 14:30 — ИА Регнум. В селении Отобая Гальского района Абхазии в день выборов президента непризнанной республики прогремел взрыв. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, представители силовых структур Абхазии заявили, что инцидент в Гальском районе - "это ничего более, чем просто выстрел, который нельзя назвать даже провокацией". Выборы проходят в спокойной обстановке, - подтвердили силовики.

Между тем, выехавшие на место сотрудники абхазской милиции установили, что в Отобая неизвестным был произведен выстрел из гранатомета, снаряд от которого взорвался в воздухе. Жертв и пострадавших нет. Согласно же непроверенным данным в Гальский район Абхазии с грузинской территории проникло неизвестное вооруженное формирование.