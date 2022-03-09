Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 9 марта 2022, 10:27 — REGNUM В Костромской области учредитель и главный редактор красносельского СМИ «KrasnoeNews» Александр Соколов заявил о «давлении» со стороны Управления Роскомнадзора по Костромской области. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.
Поводом для подозрений послужили участившиеся проверки надзорного ведомства, по итогам которых в отношении издания стали составляться предписания и протоколы об административных правонарушениях. В основном претензии касаются нарушения сроков порядка сдачи обязательных экземпляров продукции и неточностей в указании сведений об издании в эфире.
С 2018 по 2020 годы в Красносельском районном суде было рассмотрено 11 подобных споров. В 2021 году их количество возросло до 17. По сведениям юристов СМИ в 14 случаях суд встал на сторону журналистов, три дела закончились предупреждениями.
В 2022 году история продолжилась. В районный и арбитражный суды поступили два аналогичных дела против юридического лица СМИ и главреда. Роскомнадзор проанализировал радиоэфиры с 13 по 19 сентября 2021 года и пришёл к выводу, что превышение вещания за этот период составляет 5 минут 9 секунд. Однако в обоих случаях судьи установили, что выводы специалистов не соответствуют действительности.
Соколов считает, что ошибка была допущена намеренно, действия проверяющих могут квалифицироваться как «фальсификация доказательств» по делу. Ответственность за это прописана в ч.1. статьи 303 Уголовного кодекса России. По ней лицам, преступившим закон, могут присудить штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до 4 месяцев. Соответствующее заявление с просьбой о проведении проверки направлено в СУ СКР по Костромской области. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.
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