Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 9 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Костромской области учредитель и главный редактор красносельского СМИ «KrasnoeNews» Александр Соколов заявил о «давлении» со стороны Управления Роскомнадзора по Костромской области. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Эмблема Роскомнадзора

Поводом для подозрений послужили участившиеся проверки надзорного ведомства, по итогам которых в отношении издания стали составляться предписания и протоколы об административных правонарушениях. В основном претензии касаются нарушения сроков порядка сдачи обязательных экземпляров продукции и неточностей в указании сведений об издании в эфире.

С 2018 по 2020 годы в Красносельском районном суде было рассмотрено 11 подобных споров. В 2021 году их количество возросло до 17. По сведениям юристов СМИ в 14 случаях суд встал на сторону журналистов, три дела закончились предупреждениями.

Александр Соколов. «Роскомнадзор оказывает давление на наше СМИ. Меня просто бесконечно вызывают в суды, мешая работать. За прошлый год я присутствовал на 50 судебных заседаниях по протоколам об административных правонарушениях, составленных как в отношении лично меня, так и юридического лица СМИ. Полагаю, их действия являются местью за то, что мы освещаем позицию народа, а не придерживаемся только властной повестки. Так, мы писали о том, что люди выступили против размещений мусорного полигона на территории района, превращения Красносельского района в округ, поддерживали оппозиционного кандидата на должность главы района Светлану Ковальскую . Вероятно, это и послужило причиной усиленного внимания со стороны надзорного органа», — высказал свое мнение учредитель «KrasnoeNews»

В 2022 году история продолжилась. В районный и арбитражный суды поступили два аналогичных дела против юридического лица СМИ и главреда. Роскомнадзор проанализировал радиоэфиры с 13 по 19 сентября 2021 года и пришёл к выводу, что превышение вещания за этот период составляет 5 минут 9 секунд. Однако в обоих случаях судьи установили, что выводы специалистов не соответствуют действительности.

«Эти минуты были отнесены к эфирному времени нашего радиоканала ошибочно. Этот факт при прослушивании записи эфира и сопоставлении её со справкой Роскомнадзора подтвердили суды», — пояснил руководитель СМИ.

Соколов считает, что ошибка была допущена намеренно, действия проверяющих могут квалифицироваться как «фальсификация доказательств» по делу. Ответственность за это прописана в ч.1. статьи 303 Уголовного кодекса России. По ней лицам, преступившим закон, могут присудить штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до 4 месяцев. Соответствующее заявление с просьбой о проведении проверки направлено в СУ СКР по Костромской области. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.