В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Красногорск, 4 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 2,9%. Об этом 4 марта сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцинация
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»
По состоянию на 4 марта этот показатель составляет 53,9%. Неделей ранее, 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 56,8%.
Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 232 540 человек. Полный курс вакцинации прошли 5 066 869 граждан.