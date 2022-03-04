Красногорск, 4 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 2,9%. Об этом 4 марта сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 4 марта этот показатель составляет 53,9%. Неделей ранее, 25 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 56,8%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 232 540 человек. Полный курс вакцинации прошли 5 066 869 граждан.