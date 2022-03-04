Москва, , 17:23 — REGNUM Департамент имущества Москвы объявил о разрыве договора аренды помещения с редакцией «Эхо Москвы», сообщает 4 марта «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора скандально известной радиостанции Алексея Венедиктова.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «Эхо Москвы» лишится также и интернета, так как провайдеры его отключают.

«Вчера вечером пришло уведомление департамента имущества Москвы о том, что они разрывают договор (аренды), имеют право в одностороннем порядке. Одновременно с тем, что провайдеры вчера получили уведомление от холдинга («Газпром-медиа») о том, что прекращается договор. Вот сегодня до 16:00 у нас отключится проводной интернет», — цитирует Венедиктова «Интерфакс».

Ранее совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о «прекращении действия СМИ радиоканала «Эхо Москвы» и СМИ одноимённого электронного периодического издания».

Поводом для этого стало предписание Генпрокуратуры РФ с требованием ограничения доступа к «Эху Москвы».

«Мы в процессе, на нас падают уведомления, что эти прерывают отношения, другие прерывают отношения…», — пожаловался Венедиктов.

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