Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Верховный суд США постановил, что два бывших экс-подрядчика ЦРУ не могут давать показания в рамках польского расследования об обращении в тюрьме с высокопоставленным деятелем «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 4 марта Reuters.

Гуантанамо

Речь идет от Абе Зубайде, который неоднократно подвергался пыткам в американской тюрьме в Гуантанамо.

Судьи постановили, что показания подрядчиков ЦРУ Джеймса Митчелла и Джона Джессена могут угрожать национальной безопасности США.

Напомним, что в США действует закон, позволяющий федеральным судам освобождать американских свидетелей от дачи показаний во время судебного разбирательства за рубежом.