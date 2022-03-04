Таллин, 4 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Собственник одной из самых крупных торговых сетей в Эстонии Grossi Олег Гросс считает нелепым снятие с продажи товаров из России и Белоруссии. Об этом сообщил местный новостной портал Sputnik Meedia.

Pixabay.com В магазине

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Так в интервью региональному изданию Virumaa Teataja он прокомментировал бойкот товарам из России и Белоруссии, объявленный в порядке частной инициативы целым рядом эстонских ретейлеров после начала операции РФ на Украине. По его словам, в сети его магазинов российские и белорусские товары не сняты с продажи. «Какой вред принесет России, если я не продам товар, за который ей уже заплатили?», — заявил Гросс.

Олег Гросс пояснил, что непроданный товар — это убытки его компании или дилера, а не россиян: «Кроме того, меня воспитали уважительно относиться к еде. Я не выбрасываю еду, независимо от того, произведена она в России или нет».

Он также напомнил, что Эстония, как и другие страны ЕС, по-прежнему потребляет российский газ, нефть и другие энергоносители.

Гросс сообщил, что не будет больше закупать российские товары для своих магазинов, однако заметил, что если идти «на принцип», то Эстонии следует тогда отказаться и от покупки российских источников энергии.