Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге отпустили из СИЗО врача-нефролога Александра Земченкова, обвиненного в убийстве жены в 2010 году. Уголовное дело в отношении него прекращено по истечению срока давности. Об этом 4 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Александр Земченков Mariin.ru

Во время заседания прокурор, по результатам предварительных слушаний, изменил юридическую квалификацию действий Земченкова с убийства на причинение смерти по неосторожности.

По окончательной версии обвинения, 23 февраля 2010 года в квартире супругов на улице Чапыгина, между обвиняемым и его женой произошла ссора из-за измен мужчины. Во время спора Земченков толкнул жену на стоящий стул, жена упала, ударилась головой о пол и скончалась.

После этого Земченков расчленил труп женщины на неустановленное количество частей, а затем, упаковав в полиэтиленовые пакеты, выбросил части тела и личные вещи Земченковой в неустановленные места на территории Петербурга и Ленобласти.

«После изменения квалификации стороной обвинения, стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности. Никто не возражал», — подытожили в ОПС.

Таким образом суд уголовное дело прекратил.

«Земченков выпущен из-под стражи в зале суда немедленно», — подытожили в ОПС.

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