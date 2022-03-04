Курган, , 17:16 — REGNUM В Курганской области за сутки на 4 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 70 человек, выписались по выздоровлению 1730. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковид-бригада скорой помощи Vk.com/a.brechalov

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Всего за сутки выявлено 837 заражённых коронавирусом курганцев, на 79 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 4 марта выявлено 90 511 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 849 человек, скончались 1214 пациентов (на девять человек больше, чем днём ранее).

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