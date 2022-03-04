Таллин, 4 марта, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Обстоятельства произошедшего в Черном море возле украинского порта Одесса до сих пор запутаны, и точно неизвестно, что стало причиной гибели эстонского судна. Об этом говорится в официальном комментарии МИД Эстонии.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение штормовым утром. 1895 г

3 марта 2022 года стало известно, что на расстоянии 30 километров от Одессы затонуло грузовое судно Helt, плывшее под панамским флагом и принадлежащее эстонской фирме Vista Shipping Agency AS. Судно затонуло после взрыва, предположительно, морской мины.

«Обстоятельства произошедшего до сих пор запутаны, и точно неизвестно, что стало причиной крушения судна. Среди членов экипажа граждан Эстонии не было», — сообщили в министерстве. Других комментариев не последовало.

Позже в Министерство иностранных дел Эстонии поступила информация, что все шесть членов экипажа — четыре гражданина Украины и два гражданина России — спасены.

На официальной странице фирмы-владелицы судна какая-либо информация о произошедшем отсутствует.