Белгородский район, Белгородская область, , 17:34 — REGNUM Отголоски специальной операции по защите Донбасса на территории Украины доносятся до приграничных поселений Белгородской области, но на территории региона никакие действия не ведутся, успокоил жителей 4 марта глава Белгородского района Владимир Перцев.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 09:30(Мск). 04.03.2022 (c) ИА REGNUM

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По словам чиновника, обстановка в районе стабильная.

«Залпы, если и слышны в приграничных территориях, то это отголоски специальной операции на территории Украины. Прошу всех жителей Белгородского района сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проявлять выдержку, не создавая панического настроения в информационном пространстве», — написал глава района на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК России возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела приграничных населённых пунктов в Белгородской области ВС Украины. Власти начали восстановление разрушенных домов.

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