Белгородский район, Белгородская область, 4 марта 2022, 17:34 — REGNUM Отголоски специальной операции по защите Донбасса на территории Украины доносятся до приграничных поселений Белгородской области, но на территории региона никакие действия не ведутся, успокоил жителей 4 марта глава Белгородского района Владимир Перцев.
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По словам чиновника, обстановка в районе стабильная.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК России возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела приграничных населённых пунктов в Белгородской области ВС Украины. Власти начали восстановление разрушенных домов.
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