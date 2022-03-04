Екатеринбург, 4 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Таиланд. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Aviasovet.ru Самолет «Уральских авиалиний»

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Так, с 8 марта по 31 мая не будет полётов из Екатеринбурга и Владивостока в Пхукет и обратно. А с 5 марта по 31 мая — рейсов из Иркутска в Пхукет и назад.

Отметим, в парке компании находятся самолёты типа Airbus. Ранее этот производитель прекратил сотрудничество с Россией.