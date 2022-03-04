Москва, , 17:11 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 1,8%. Об этом 4 марта сообщает оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19.

По состоянию на 25 февраля этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 57,8%. При этом 4 марта уровень коллективного иммунитета в России опустился до отметки в 56%.

«В этот же день ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заболеваемость COVID-19 будет со временем увеличиваться и уменьшаться, но пандемия не завершится», — сказано в сообщении.

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