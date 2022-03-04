Таллин, 4 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В феврале 2022 года Таллинский международный аэропорт имени Леннарта Мери обслужил 127 503 пассажиров, что почти в пять раз больше, чем в феврале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

В то же время общее количество пассажиров в феврале составило 65% от показателей доковидного периода (февраль 2020 года).

По словам коммерческого директора Таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ, на число пассажиров положительно повлияли начавшиеся в конце месяца школьные каникулы.

«Число пассажиров в феврале было очень хорошим, и по сравнению с январем выросла средняя заполняемость самолетов, которая в феврале составила 57%», — сообщил Пяргмяэ.

Он особо подчеркнул, что, несмотря на напряженную ситуацию на Украине, полеты в эстонском воздушном пространстве безопасны, а воздушное сообщение из Таллинского аэропорта осуществляется в обычном режиме.

В феврале 2022 года регулярные рейсы из Таллина выполнялись по 32 различным направлениям. Рейсы выполняли 12 авиакомпаний, крупнейшими из которых были Ryanair с 26% и Air Baltic с 20% рынка.

Чартерными рейсами воспользовались 12% пассажиров, они в основном направлялись в Египет и на Канарские острова.