Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Исполнительница Камила Кабелло выпустила песню под названием Bam Bam. Премьера композиции состоялась 4 марта на цифровых площадках.

Эд Ширан

В записи трека принял участие британский певец Эд Ширан. Помимо релиза песни, 4 марта 2022 года в 18:00 МСК состоится премьера клипа на неё.

Ранее против Эда Ширана подали в иск суд. Музыканты Сами Чокри и Росс О'Донохью обвинили артиста в том, что он якобы скопировал их песню Oh Why в своём треке Shape Of You 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Эда Ширана подали в суд