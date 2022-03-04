Казань, , 17:26 — REGNUM Прием заявок для получения бесплатных услуг для бизнеса стартовал в Татарии. Помощь оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает 4 марта министерство экономики РТ.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предпринимателям Татарии в этом году бесплатно доступны: сертификация бизнеса, ведение бухгалтерии, выход на маркетплейсы, участие в выставках, услуги для сельхозпроизводителей. Заявки от них принимают в региональном центре «Мой бизнес».

До 1 апреля предприниматели могут оставить заявку на получение сертификата соответствия производимой продукции. На ведение бухгалтерского и налогового учета, подготовку и сдачу отчетности, кадровое администрирование и расчет заработной платы, выход на маркетплейсы заявки принимаются до 1 июля. До 1 сентября — на получение услуг для сельхозпроизводителей и участия в деловых выставках.

Обращения на меры поддержки оформляются только в электронном виде на цифровой платформе МСП.РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ изучает возможность в рамках мер по поддержке бизнеса в условиях санкций приостановить маркировку отдельных видов товаров. Предложение будет вынесено на рассмотрение правительства РФ до 15 марта 2022 года.

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