Таллин, , 17:07 — REGNUM На данный момент Запад больше всего беспокоит то, что Россия никак не отреагировала на западные санкции. Об этом канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью гостелевидению страны ETV.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ни Украина, ни Россия к настоящему моменту не достигли своих целей, поэтому не похоже, что в ближайшие дни ситуация в Украине изменится, убежден он. На девятый день российской операции на Украине не видно, что конфликт уляжется, добавил Салм.

Сам считает, что с каждым днем ситуация на Украине становится все сложнее.