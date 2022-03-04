Баку, 4 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Дайджест публикаций в азербайджанских СМИ. Использованы материалы, переведенные с азербайджанского языка

Азербайджан

21−23 февраля по приглашению президента России В. Путина президент Азербайджана И. Алиев с официальным визитом посетил Москву. По итогам 4-часовых переговоров была подписана «Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией». Примечательно, что подписание декларации совпало с событиями вокруг Украины. Так, в день прибытия Алиева в Москву президент России в обращении к народу объявил об официальном признании ДНР и ЛНР.

Подписание Декларации вызвало недовольство экспертов, политологов, а также общественности Азербайджана. Основные аргументы тех, кто выступил против подписания документа, состоят в том, что это приведет к потере Азербайджаном своего суверенитета и ограничению независимости во внешней политике, усилению влияния России и ослаблению влияния Турции. В комментариях многие проводили параллели с Шушинской декларацией Турции и Азербайджана, оценивая ее преимущество и значимость по сравнению с Московской декларацией. «Подписание накануне вторжения не было простым совпадением, — сказал Eurasianet.org живущий в Великобритании азербайджанский аналитик Фуад Шахбаз. «Вероятно, оно должно было гарантировать, что Азербайджан не присоединится к какой-нибудь антироссийской кампании Запада».

Политолог Шаин Джафарли заявил, что этот документ ограничивает суверенитет Азербайджана. По его мнению, Московская декларация повторяет один из пунктов Шушинской декларации о союзнических отношениях с Турцией, основанный на азербайджано-турецком договоре от 2010 года — «Проведение консультаций и оказание военной помощи в случае угрозы одной из сторон». По словам Джафарли, Шушинская декларация воспринимается как обязательство Турции защитить страну от российской угрозы, и после подписания декларации в Москве, становится неясным, кто и от кого будет защищаться. «Что произойдет, когда интересы этих двух государств столкнутся? Что будет делать Баку, если Анкара захочет сотрудничать с нами в каком-то вопросе, противоречащим интересам Москвы, а Москва — интересам Анкары?» — отметил Джафарли корреспонденту «Кавказского узла». В абзаце Московской декларации об оказании военной помощи «в целях обеспечения безопасности, сохранения мира и стабильности», подразумевается сугубо внешняя агрессия, или, допустим, Москва может направить в Азербайджан армию, если решит, что кто-то ему угрожает, сказал политолог Шаин Джафарли. По мнению аналитика, декларация явно направлена на блокирование влияния Турции на азербайджанскую армию. «Акцент на сохранении и укреплении безопасности и стабильности в Каспийском регионе, уважении интересов всех прикаспийских государств также направлен на предотвращение военного присутствия Турции в Каспийском море», — подчеркнул Джафарли.

«Согласно документу, Россия и Азербайджан должны занимать одинаковые или близкие позиции по актуальным международным проблемам. Получается, что мы должны исходить из той же позиции, что Россия по Украине (Крым/Донбасс), Грузии, Сирии, Ливии, Ирану и другим проблемам. Фактически Баку берет на себя обязательство учитывать интересы России в своей внешней политике», — добавил Джафарли. Также он обратил внимание на пункт документа, согласно которому Россия и Азербайджан будут воздерживаться от любой экономической деятельности, которая прямо или косвенно наносит ущерб интересам другой стороны. «То есть, наряду с внешней политикой в своей экономической политике мы должны учитывать интересы России, — отметил политолог.

Политолог Арастун Оруджлу усмотрел в декларации попытки России взять Азербайджан под свой контроль. По его мнению, этой идеей пропитаны все пункты документа, который призван заставить Азербайджан согласовывать свою политику с Россией. Оруджлу считает этот документ ответом на Шушинскую декларацию между Азербайджаном и Турцией от 15 июня 2021 года. Россия понимает, что вектор внешней политики Азербайджана склоняет к Турции и пытается это предотвратить, сказал Оруджлу. «Азербайджану такой договор не нужен, подобное соглашение не может отвечать интересам независимости и суверенитета Азербайджана», — отметил он.

Конфликтолог Ариф Юнус из Бельгии в интервью каналу OSMANQIZI TV:

«Путин пригласил не только Алиева, но и Пашиняна, который принял приглашение, но отложил визит до апреля. Алиев поехал, и даже в сопровождении жены, хотя мог бы уклониться от поездки, отложить. Но не сделал этого и поспешно подписал Декларацию. Ранее при подписании подобных документов шла предварительная подготовка, проводились дискуссии. Обычно такие документы должны представляться общественности, но этого не было сделано. Декларация не отвечает интересам Азербайджана. Это не документ о союзничестве, а декларация о рабстве, так как он означает потерю Азербайджаном своего суверенитета. Здесь возникает много абсурдных с геополитической точки зрения вопросов. В нем говорится о военном сотрудничестве России и Азербайджана. Предположим, если завтра между Арменией и Азербайджаном начнется война, Россия должна поддержать Азербайджан? Хотя у России подобный документ подписан с Арменией. В подписанной Шушинской декларации есть такие же пункты. Если завтра между Россией и Турцией начнется война, Азербайджан должен поддержать Турцию или Россию? Ведь он союзник России. Это абсолютно абсурдный документ, противоречащий нашим национальным интересам. Дело даже не в союзничестве. Поскольку документ был подписан накануне войны с Украиной, Путину нужно было продемонстрировать, что он не один, его поддерживает Азербайджан. На Западе готовятся санкции против России. И вопрос стоит так: если какая-либо страна поддержит политику России, санкции будут введены и против нее».

Политический обозревательНасими Мамедли оппозиционному сайту «Туран»: «Азербайджан в течение 30 лет при всесторонней поддержке России подвергался сепаратизму и оккупации. В национальных интересах было держаться на некотором расстоянии от России, которая сейчас открыто поддерживает сепаратизм в Украине, жестко критикует демократические страны мира, сталкивается с санкциями. Как будто этим шагом Россия пыталась показать международному сообществу Азербайджан как страну, находящуюся рядом с ней, в своем политическом влиянии.

Россия давно хотела видеть Азербайджан членом ОДКБ и Евразийского экономического союза. Кремль стремился на волне «арабской весны» занять выгодное военно-политическое положение на Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве. В результате сдержанной позиции Запада официальная Москва в значительной степени добилась своего.

Азербайджан смог избежать этого давления путем ряда дипломатических шагов. Чтобы обезопасить себя от раздражения России, в 2011 году он вступил в «Движение неприсоединения». Ему удалось остаться в стороне от военно-политических и экономических объединений, находившихся под покровительством России. В тот период Россия не смогла сделать Азербайджан членом своих объединений.

Хотя, как мы отметили, в документе есть ряд положительных и отрицательных моментов, нереально, чтобы они оставались в силе в долгосрочной перспективе. Пункты заявления о прекращении огня 10 ноября, отвечающие интересам Азербайджана, до сих пор не выполнены. Россия предпринимает шаги, рожденные ее империалистическим характером, даже без каких-либо договоров, документов. Наконец, Азербайджан не сможет сдерживать давление России такими документами. Россия использует все возможности для удержания Восточной Европы, Южного Кавказа, Средней Азии в сфере своего влияния.

Директор института политического менеджмента, бывший председатель меджлиса партииReAlАзер Гасымлыв интервьюоппозиционному каналуOSMANQIZI TV;

«Многие говорят, что Путин заставил Алиева подписать этот документ, что времени на обсуждение не хватило, и все было сделано второпях. Я не верю в это. Было очевидно, что подписывая соглашение, Алиев был очень доволен, и никто ни к чему его не принуждал. Это, во-первых. Во-вторых, ясно, что стороны заранее обсудили вопросы, связанные с документом, только народ не был информирован. Не было обсуждений ни в парламенте, ни с политическими партиями, ни даже в партии Yeni Azərbaycan,

Еще один важный момент — была неверно выбрано время подписания документа. Я уверен, будь на то воля Ильхама Алиева, он поменял бы дату, так как прекрасно понимает, что окажется под прицелом критики в стране, а в глазах мирового сообщества — в затруднительном положении. Это был выбор не Ильхама Алиева, а Путина. Хотя провластные СМИ пишут, что не было известно о признании независимости ДНР и ЛНР, но вопрос в том, что российская сторона-то знала об этом. Хотя Алиев говорит, что мы независимая и нейтральная страна, входим в Движение неприсоединения, развиваем свои отношения с Турцией и ни от кого не зависим, на самом деле, никакую независимую политику он не проводит. Иначе мы не оказались в такой ситуации. После подписания этого документа мы не сможем говорить, что мы нейтральная страна и не сможем проводить сбалансированную политику. Об этом говорят и 2, 4 и 7 пункты Декларации. После подписания этого документа мы должны согласовывать с Россией свою позицию по внешнеполитическим вопросам.

Основной источник современных международных проблем — оккупационная политика России. Весь мир настроен против России, против нее вводятся санкции, ее изолируют. И что мы должны делать в такой ситуации? Согласно этому документу мы должны поддержать Россию и Путина? На чьей стороне будет Азербайджан, если завтра возникнет конфликт между Россией и Турцией? Согласно документу, мы должны поддержать Россию. Документ подписан, а будет ли он исполняться — покажет время. А что касается позиции Турции, то вполне вероятно, что Алиев заранее проинформировал Эрдогана о предстоящем подписании. Думаю, что Эрдоган постарается сделать все, чтобы пункты этой Декларации не были реализовали в полном объеме.

Ни во внешней, ни во внутренней политике Азербайджан не сможет вести себя как независимое государство и считаться нейтральной страной. Ее нейтралитет не признан ни одной стране в мире. Власть Алиева зависит от воли Путина. Алиеву не выгодно ослабление влияния Путина в регионе. Потому что слабые позиции России в регионе приведут к тому, что это место займет Турция, Евросоюз, Америка, западная коалиция. В такой ситуации он не сможет вести себя так, как ему заблагорассудится: пользоваться коррупционными механизмами, проводить выборы так, как ему хочется, заставить народ молчать».

Глава оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли:

«Россия получила возможность не допустить действий Азербайджана, которые, по мнению Москвы, могут противоречить стратегическому сотрудничеству двух стран. То есть, Россия может самостоятельно определить какое-либо действие Азербайджана как «вредящее партнерским отношениям», и тогда мы должны отказаться от нашего намерения», — сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла». Пункт о сотрудничестве в военно-технической сфере он истолковал, как обязательство закупать «негодное российское оружие» и «проводить совместные учения». «Россия будет вмешиваться в дела азербайджанской армии, обученной турецкими специалистами. Фактически создан баланс нашему союзничеству с Турцией. Это сотрудничество в значительной степени будет нейтрализовано. А положение о совместной борьбе с терроризмом и за восстановление стабильности и мира Россия сможет использовать для вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Можно сказать, что наряду с заявлением о прекращении огня в зоне карабахского конфликта от 10 ноября 2020 года, Московская декларация 2020 года является продолжением процесса возвращения российской армии в Азербайджан», — считает председатель ПНФА.

Сардар Джалалоглу, председатель Демпартии Азербайджана прокомментировал Reaksiya TV:

«Я в шоке от информации о намечающемся подписании декларации о союзничестве. Мы еще не оправились от подписанного трехстороннего соглашения, Москва еще не выполнила ни одно свое обязательство по соглашению. Какое соглашение может быть подписано с государством, которое совершило резню 30 марта, Ходжалинский геноцид, 30 лет препятствовала освобождению от оккупации наших территорий, периодически натравливает на нас армян. Нет другого народа по отношению к которому Россия совершила бы столько преступлений, сколько против азербайджанского народа. Они потопили азербайджанцев в крови не только в северном, но и южном Азербайджане, спровоцировали армян и курдов на убийство 200,000 турок в Урмии. За всю нашу историю не было преступления, которое бы не совершили русские против нашего народа.

Сейчас Россия находится в состоянии войны с Украиной, которую поддерживают Турция, США, Израиль. На чьей стороне будет Азербайджан после подписания декларации? Мы автоматически настраиваем против себя такие государства, как США, Израиль, Украину, Турцию. Россия не может быть нам союзником.

Войдя в Ханкенди русские создали для нас большие проблемы. Вновь возобновились реваншистские настроения среди армян, не пропускают нашу военную колонну, азербайджанские власти не реагируют. Всячески унижают, оскорбляют азербайджанский народ и государство. Установив свою власть в Ханкенди, они хотят распространить свое влияние на весь Азербайджан. Россия еще не ответила и не извинилась за все преступления против моего народа, о каком союзничестве речь?!

Ни азербайджанский народ, ни демократические силы в стране не поддержат власти в вопросе установления союзнических отношений с Россией. Этого могут сделать только русскоязычные и русские шпионы в стране. Я не верю, что Азербайджан пойдет на такой позорный шаг. После такого оглашения мы не можем запретить русским войскам войти в Баку.

Какой может быть союз с государством, который оккупировал территории Грузии, Крым, Карабах. Мне кажется, что лидеры политических партий должны активно подключиться к обсуждению этого вопроса и открыто высказать свою позицию. Независимость и суверенитет нашей страны оказались под большой угрозой. Какой может быть союз с врагом? Я не верю, что без консультаций со стратегическим союзником и военным гарантом Турцией, Азербайджан пойдет на подписание такого документа. Каждый свой шаг мы должны обговаривать с Турцией. Ни азербайджанский народ, ни наша история не признают эту бумагу.

И Армения, и Россия наши естественные враги, как в культурном, так и в религиозном отношении. Ни Грузия, ни Армения не составляют для России никакой опасности с точки зрения численности населения. Количество мусульман в мире более 1,5 миллиардов, а азербайджанцев и турок — 300 миллионов. Это большая угроза для них. Поэтому еще во времена правления Сталина азербайджанцев притесняли и хотели изгнать отсюда. За нами стоит большой исламский и тюркский мир. А кто стоит за армянами и грузинами?

На протяжении более 300 лет Россия является нашим врагом. Когда территория нынешней России была под управлением Золотой Орды, мы были вне опасности. После того, как к власти пришли русские, они стали проявлять враждебность по отношению ко всем тюркским народам, в том числе и к азербайджанским тюркам. Сейчас русские мстят нам за так называемое «монголо-татарское иго».

Председатель партии Национальный Совет демократических сил Джамиль Гасанлы в интервьюOSMANQIZI TV

Гасанлы обвинил Алиева в проведении пророссийской политики, в распространении русского языка и русских школ, назвав это политикой подхалимажа в отношении России. По его мнению, сейчас Россия осталась в одиночестве, весь мир выступает против ее агрессивной политики. И нет ничего опаснее, чем стоять рядом с Россией. Это — политика облагораживания действий Путина. Алиев видит в России гаранта безопасности своей власти. Азербайджан давно вошел под безопасный, но на самом деле, опасный шатер России. Многие политологи в Азербайджане, да и сам Алиев не раз говорили, что Армения является форпостом России, но сегодняшняя Декларация и предыдущие события показывают, что функции форпоста переходят к Азербайджану, который будет зависеть от России также в военной сфере. Он вынужден будет участвовать в совместных учениях, мероприятиях, координировать с ней свои действия. Что касается экономических вопросов, если раньше при введении эмбарго на российские энергоносители Баку мог предоставить свои энергоресурсы другим странам, сейчас же Россия запретит это.»

Эльдар Намазов, политолог, аналитик, экс-помощник президента Гейдара Алиева в интервью каналу«Düz danışaq»:

Отвечая на вопрос ведущего об отношении в азербайджанском обществе к России, сказал, что в азербайджанском обществе с опаской относятся к России и подписанию с ней любого рода документов. «У нас в стране прекрасно знают свою историю. Знают, что случилось с нашей страной после того как царская Россия пришла на Кавказ. Они прекрасно знают, как Азербайджан был разделен между Ираном и Российской империей. Знают, как на нашей территории была искусственно создана армянская область. А после переселения туда армян из Ирана и Турции создана нынешняя республика. Армения всегда рассматривалась Россией как ближайший союзник и Россия до последнего момента однозначно занимала проармянскую позицию. И только во время второй карабахской войны Россия сохранила нейтралитет. Я думаю, что в азербайджанском обществе нет человека, который бы об этом не знал. Поэтому эмоции людей всем понятны».

Заместитель председателя Партии Национальный ФронтМохаммед Асадуллазаде:

Подписанная с Турцией Шушинская декларация имеет преимущества над Московской декларацией, 11 и 16 пункты которой полностью отвечают интересам России. Остальные положения отвечают интересам обеих сторон. Что касается пункта 1 о нерушимости границ, а также других пунктов, связанных с Карабахом, они отвечают интересам Азербайджана. Россия должна их выполнить. В рамках союза с Турцией военная база должна находиться в Азербайджане. Угрозы Азербайджану всегда исходили из России через Армению. Эти угрозы не устранены. Эта угроза есть даже в самом Карабахе. Азербайджан должен воспользоваться подписанной декларацией, чтобы потребовать упразднения армянских вооруженных сил. Пусть Москва покажет какой она союзник. Если не сделает этого, то Россия останется для нас государством, несущим угрозу. Россия соседнее государство, но ей не нужен союзник и сосед, ей нужна страна, которая ей подчиняется.

Глава оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы (Arif Hacılı):

Визит Алиева в Москву и подписание соглашений вызывают тревогу. Я думаю, что Алиев должен был найти какой-нибудь повод и уклониться от поездки в Москву и не подписывать там документы, которые могут означать поддержку Азербайджаном России в российско-украинском конфликте. Потому что этот визит и документы, которые там будут подписаны, могут создать проблемы для Азербайджана, которые потом невозможно будет предотвратить. Хотелось бы, чтобы мое предложение было воспринято и обсуждено не как предложение оппозиционера, а как предложение политика, гражданина, который обеспокоен будущим Азербайджана.

Эльхан Шахиноглу (Elxan Şahinoğlu), руководититель аналитического центра «Атлас»:

«Признание президентом России независимости Донбасса вдохновит армянских сепаратистов, и нужно быть готовым к увеличению провокаций в Карабахе. Это был также мессидж Москвы в наш адрес: «если не будете делать то, что я говорю, могу принять такое же решение и по Карабаху». Вместо бессмысленного союза с Россией нужно обеспечить военное присутствие союзника Турции в Азербайджане».