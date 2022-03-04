Таллин, , 17:04 — REGNUM В четверг, 3 марта, в возрасте 90 лет скончался Бруно Сауль, видный эстонский советский политик, председатель Совета министров ЭССР в 1984—1988 годы. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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Бруно Сауль родился в Нарве. В 1951—1956 годах учился в Ленинградском институте электротехнической промышленности, после чего был инженером, а в 1960 году стал начальником Центра радиовещания ЭССР в Таллине.

С 1969 по 1975 годы был министром связи Эстонской ССР, с 1984 года по 1988 год — председателем Совета министров ЭССР. С 1988 по 1990 год работал торговым представителем СССР в ГДР, затем стал вице-президентом Тартуского коммерческого банка.

С 1992 был занят в сфере бизнеса, а также преподавал.