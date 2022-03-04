Москва, 4 марта, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ (ОП РФ) политолог Максим Григорьевпризвал Генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении сенатора США Линдси Грэма.

Независимый общественный мониторинг Максим Гргорьев

Соответствующий запрос направлен первому заместителю Генерального прокурора России Анатолию Разинкину. Член ОП РФ установил, что американский политик в публичном выступлении призвал к убийству Президента России. Максим Григорьев считает, что заявление Линдси Грэма не только возмутительно и неприемлемо, но и содержит признаки преступлений предусмотренных несколькими частями УК РФ.

В своем запросе член ОП РФ попросил правоохранительные органы дать оценку публичным призывам к убийству главы государства со стороны высокого представителя государственной власти США и возбудить соответствующее уголовное дело.

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