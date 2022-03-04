Москва, , 17:00 — REGNUM В настоящее время в РФ ликвидность объектов жилья снижается из-за роста ставок по ипотечному кредиту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала высказывание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что в РФ нельзя допустить падения темпов строительства объектов.

Строительство

«Сейчас может в большей степени пострадать жилищное строительство, — сказала Ермилова. — Поскольку на его осуществление потребуются денежные средства, а процентные ставки по кредитам значительно выросли. Пока неясно, как будет реализовываться поддержка этого направления. Вдобавок к этому ликвидность объектов жилья на данный момент снижается ввиду роста ставок по ипотечному кредиту. Сегодня уже было объявлено о том, что они поднимутся выше 20%. Что касается инфраструктурных объектов, заявленные показатели могут быть выполнены, но уже сейчас можно говорить о том, что, скорее всего, сокращения объёмов не избежать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов объяснил, смогут ли власти РФ сохранить темпы строительства в большинстве регионов.

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