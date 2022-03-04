Брюссель, , 17:01 — REGNUM Ухудшение ситуации на Украине в ближайшие дни прогнозирует генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщил он 4 марта журналистам.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

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Говоря о прогнозе на «ближайшие два дня», генсек альянса заявил, что «скорее всего, будет хуже». По его словам, будут новые разрушения и потери.

Стоит отметить, что при этом Столтенберг заявил, что страны НАТО не хотят помогать Украине силовым путём.

Напомним, заявление Столтенберга сделано на фоне продолжающейся российской специальной военной операции на Украине, осуществляемой по просьбе республик Донбасса.

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