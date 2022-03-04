Вашингтон, 4 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп передаст генеральному прокурору Нью-Йорка часть документов в рамках гражданского расследования о деятельности его компании, однако бизнесмен не даст показания под присягой, сообщает 4 марта Reuters.

(сс) Michael Vadon Дональд Трамп и Иванка Трамп

Ранее Трамп обжаловал постановление судьи, согласно которому он должен давать показания под присягой в рамках данного расследования. Апелляция также помешала генеральному прокурору Летиции Джеймс взять показания у двух старших детей Трампа, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп.

В начале января Джеймс вызвала детей Трампа для дачи показаний в рамках расследования дела о возможном мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, повестки были вручены ещё 1 декабря 2021 года. Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа Trump Organization могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций.