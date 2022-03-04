Бишкек, , 16:59 — REGNUM Из-за последних происходящих в мире событий, предприниматели в Киргизии опасаются, что значительное снижение курса нацвалюты может оказать резко негативное влияние на кредитный портфель финансовых учреждений и состояние заёмщиков. Об этом говорится в открытом обращении к президенту Садыру Жапарову и премьер-министру Акылбеку Жапарову, подписанному руководством 25 местных бизнес-ассоциаций.

Кредит 401(K) 2012

«За последние семь лет курс сома относительно доллара США обесценился на 58%, а за последние пять лет — на 40%», — уточнили авторы документа.

Также они посетовали на то, что работающие в республике банки соглашаются предоставлять крупные кредиты для бизнеса только в иностранной валюте. И из-за этого сложилась ситуация, когда по займу, взятому в долларах, предпринимателям приходится уплачивать до 44% процентов в сомах.

«Такие процентные ставки неподъемны для абсолютного большинства компаний. Данная ситуация может привести к ощутимому ухудшению кредитного портфеля финансовых учреждений, состояния заемщиков, снижению деловой активности в стране, массовым сокращениям и уменьшению поступлений в бюджет», — подчёркивают они.

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Для того, чтобы избежать такого исхода событий, бизнес-ассоциации предлагают Национальному банку Киргизии начать активно использовать инструменты SWAP, которые позволят кредитным учреждениям получать от НБКР сомовую ликвидность, взамен на обеспечение долларами.

А это, в свою очередь, позволит им выдавать заёмщикам кредиты в национальной валюте, что должно стабилизировать деятельность местных предприятий и уменьшит их зависимость от резких колебаний на валютном рынке.

«Необходимо предусмотреть возможность конвертации кредитных займов от Российско-Киргизского фонда развития в национальную или российскую валюты. Многие предприятия взаимодействуют с этим учреждением. Стоит предусмотреть дальнейшую выдачу кредитов в национальных валютах России и Киргизии», — говорится в заявлении.

Также бизнес-ассоциации Киргизии предлагают предусмотреть возможность реструктуризации кредитов на более длительные сроки, предоставления каникул и иных инструментов, необходимых для снижения непосильной финансовой нагрузки на местных предпринимателей и предприятий.

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