Челябинск, , 16:56 — REGNUM Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов был задержан по уголовному делу о даче взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Коррупция

(сс) sajinka2

По данным ведомства, его задержали при передаче взятки. В качестве получателя должен был выступить сотрудник одного государственного казенного учреждения.

Статус депутата — подозреваемый. Как сообщало ИА REGNUM, гражданин был задержан 3 марта.

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