СКР прокомментировал задержание челябинского депутата
Челябинск, 4 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов был задержан по уголовному делу о даче взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.
(сс) sajinka2
Коррупция
По данным ведомства, его задержали при передаче взятки. В качестве получателя должен был выступить сотрудник одного государственного казенного учреждения.
Статус депутата — подозреваемый. Как сообщало ИА REGNUM, гражданин был задержан 3 марта.