Челябинск, 4 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов был задержан по уголовному делу о даче взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

(сс) sajinka2 Коррупция

По данным ведомства, его задержали при передаче взятки. В качестве получателя должен был выступить сотрудник одного государственного казенного учреждения.

Статус депутата — подозреваемый. Как сообщало ИА REGNUM, гражданин был задержан 3 марта.