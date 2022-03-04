Москва, , 16:56 — REGNUM В российских регионах планируется открыть штабы по вопросам поддержки бизнеса, сообщает 4 марта сайт правительства России.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

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Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания с регионами по мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

В правительстве рассказали, что Белоусов акцентировал внимание на необходимости активизации региональных мер поддержки и дал поручение главам регионов создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса. По мнению первого вице-премьера, руководителям субъектов следует задействовать весь арсенал мер, который сейчас есть, для поддержки малого и среднего бизнеса.