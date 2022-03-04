Брюссель, , 16:53 — REGNUM Североатлантический альянс не будет вводить бесполётную зону над Украиной, заявил 4 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил журналистам по итогам встречи глав МИД стран-членов альянса.

Как отмечают западные СМИ, на бесполётной зоне настаивало украинское руководство, но НАТО не согласилось.

По словам, Столтенберга, вовлечение войск альянса непосредственно в конфликт сделает ситуацию ещё хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО заявил, что альянс не собирается воевать на Украине ни в воздухе, ни на земле.

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