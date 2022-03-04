Москва, , 16:57 — REGNUM Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла решение приостановить выпуск роликов с еженедельными новостями на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Об этом она написала в разделе «сообщество» своего видеоблога 4 марта.

Ксения Собчак на встрече со своими сторонниками в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Причиной этого решения стала «скорость смены новостной повестки», а также принятие «нового закона «за распространение фейков о действиях ВС РФ». «Мы остаёмся с вами, мы не уходим совсем, следим за ситуацией и правоприменением. И конечно, будем искать варианты форматов, которые можем предложить вам в новых реалиях», — говорится в сообщении.

Ранее Ксения Собчак отправилась в «запланированный отпуск» в Турцию. Журналистка отметила, что она не эмигрировала из России.

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