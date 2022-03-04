Ижевск, 4 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В первомайском районе Ижевска сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов Росгвардии были ликвидированы три игорных заведения. Об этом сообщает управление МВД по Удмуртии. Семеро подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр были задержаны. Двое из них водворены в СИЗО.

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Все казино имели отдельный вход, оснащенный массивными железными дверями с магнитным замком, открывающимся дистанционно. Кроме того, вход и периметр здания были оборудованы камерами видеонаблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору»). В рамках расследования в казино были проведены обыски, изъяты 26 компьютеров, а также 424 тыс. рублей.

«За совершенное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до 4 лет», — подчеркнули в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении пяти человек по статье о незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой. Игорные заведения работали на территории Сарапула и Сарапульского района.

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