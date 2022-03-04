Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Американская компания Airbnb, занимающаяся арендой временного жилья для туристов, приостановила свою деятельность в России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщил 4 марта главный исполнительный директор компании Брайан Чески на своей странице в Twitter.

Приложение Airbnb

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Отметим, что Airbnb присоединилась к таким крупными западными компаниям, как General Motors, Boeing и Google, которые уже ввели ограничительные меры в отношении России.

Ранее Airbnb предложила бесплатно разместить в Европе порядка 100 тысяч беженцев с Украины.

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