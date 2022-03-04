Брюссель, , 16:50 — REGNUM Европейский союз обсуждает усиление санкций в отношении России, однако страны-члены объединения блокируют призыв Киева к военным действиям во избежание риска втянуть в военный конфликт НАТО, сообщает 4 марта Reuters со ссылкой на заявление министров иностранных дел, собравшихся в Брюсселе

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, прибывший в Брюссель на переговоры с союзниками по НАТО и ЕС, заявил, что министры обсуждают все возможные варианты относительно новых санкций против России.

«Мы обсудим все», — ответил Боррель журналистам на вопрос о возможной приостановке поставок российского газа в ЕС.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что четвертый пакет санкций может затронуть большее количество российских банков и их работу с международной системой переводов SWIFT. Также обсуждается возможность запрета российским судам заходить в европейские порты и сокращение импорта из России.

«Я подозреваю, что мы запретим и другие виды импорта, например сталь, древесину, алюминий и, возможно, уголь», — добавил Ковени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что не намерен пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины.

Напомним, что в финансовой сфере Евросоюз ввел ограничения против Альфа-банка, банков «Россия» и «Открытие», а также Промсвязьбанка. Физическим и юридическим лицам России теперь запрещено хранить в банках ЕС суммы более 100 тысяч евро. Также ограничивается и продажа европейских ценных бумаг для российских граждан. Кроме того, санкции ограничили доступ к рынку капитала Евросоюза для правительства России, Центробанка и ряда финансовых учреждений.

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