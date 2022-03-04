Шацкий район, Рязанская область, , 16:46 — REGNUM Участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин Шацкого района Рязанской области Павел Ольчев скончался 3 марта на 99-м году жизни.

Свеча

Павел Тимофеевич родился 11 июля 1923 года в селе Шарик Шацкого района в крестьянской семье. Их объявили зажиточными и, спасаясь от репрессий, семья вынуждена была уйти в мордовские леса. После призыва в армию Павел Ольчев прошёл курсы в Рязанском танково-пехотном училище, а затем на фронт, воевал на Центральном, Западном, Калининском и Белорусском.

После войны восстанавливал Берлин, а вернувшись домой работал механиком в Шацком ДЭУ, на хлебокомбинате, в техникуме.

За свои боевые подвиги боец был награждён орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 1 степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 г.г.», «За взятие Берлина».

В 2017 году на основании решения районной думы ему было присвоено звание «Почётный гражданин Шацкого района», сообщает издательство «Пресса».