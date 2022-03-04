Пешавар, Пакистан, , 16:41 — REGNUM Число погибших в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана выросло до 56 человек, сообщает 4 марта газета Dawn со ссылкой на медиков.

Взрыв (сс) Rachealmarie

Кроме того, число пострадавших увеличилось до 194.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Напомним, 4 марта в пакистанском городе Пешавар террористы-смертники ворвались в мечеть после перестрелки с полицейскими. В результате произошел взрыв в толпе людей, собравшихся на пятничную молитву.

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