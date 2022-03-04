Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Ленинградской области за первые два месяца 2022 года ввели в эксплуатацию 812,98 тыс. квадратных метров жилья в объектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рост по сравнению с прошлым годом составил 20,5%, сообщили 4 марта в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба УГМК Вид на новые коттеджи

Так, в феврале 2022 года показатель ввода ИЖС достиг 532,08 кв. м, что говорит о том, что покупатели стали чаще вкладывать свои средства в загородную недвижимость. В то же время ввод многоквартирных домов достиг 280,9 тыс. кв. м.

«В итоге рост объема вводимого жилья в Ленинградской области по отношению к прошлому году составил 20,5%», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

За два месяца в Ленинградской области на кадастровый учет поставили 3825 домовладений, общей площадью 452,5 тыс. кв. м. При этом на садовых участках зарегистрированы 79,4 тыс. кв. м. ИЖС. На первом месте по объему площади и количеству учтенных домов традиционно оказался Всеволожский район, где ввели 137 тыс. кв. м частного жилья, на втором — Ломоносовский район с 93 тыс. кв. м, на третьем — Выборгский район с общей площадью 59,7 тыс. кв. м.

Добавим, что объем ввода жилья в Ленинградской области за 2021 год составил 3,39 кв. м. Обеспеченность вводимым жильем — около 1,8 кв. метров на одного человека. Объем работ по строительству в прошлом году составил 227,4 млрд рублей и вырос на 7,7% по сравнению с 2020 годом.