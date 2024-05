Лондон, 4 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Музыканты Сами Чокри и Росс О'Донохью подали иск в суд против британского певца Эда Ширана. Об этом 4 марта пишет Daily Mail.

Eva Rinaldi Эд Ширан

Чокри и О’Донохью утверждают, что Эд Ширан скопировал часть их песни Oh Why в его треке Shape Of You 2017 года. Как отмечает СМИ, Ширан предстанет перед Высоким судом 4 марта 2022 года — процесс по делу о нарушении авторских прав завершится не позднее, чем через 21 день.

Ранее Эд Ширан и американская исполнительница Тейлор Свифт представили клип на песню The Joker And The Queen. Премьера видео состоялась 11 февраля 2022 года.