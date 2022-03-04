Брюссель, , 16:38 — REGNUM Силы НАТО не будут отправлены на Украину — этого не хотят страны — члены альянса, сообщил 4 марта журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

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На встрече натовских глав МИД, состоявшейся в Брюсселе и посвящённой украинской теме, Столтенберг сказал, что на Украине, несмотря на проводимую Россией спецоперацию по демилитаризации страны, «не должно быть ни самолетов НАТО, ни натовских сухопутных сил».

Напомним, Россия продолжает спецоперацию, начатую 24 февраля по просьбе ДНР и ЛНР, по денацификации Украины и освобождению её от радикальных вооружённых формирований.

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