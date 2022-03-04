Пенза, 4 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. На поддержку промышленности и бизнеса в Пензенской области направят ряд мер. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и промышленности.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

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Так, с 4 марта до 1 апреля ведомство принимает заявки на возмещение части затрат за приобретенное оборудование в целях модернизации производства. Субсидии предоставляются пензенским предприятиям, легкой, текстильной, стекольной и мебельной промышленности. Им намерены возместить часть затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере до 50%, но не более 2 млн. рублей.

Правительством Пензенской области принято решение оказывать финансовую поддержку без привязки к ключевой ставке Центрального Банка.

«Это позволит региональной организации «Поручитель» сохранить льготную ставку по займам для экспортёров и социальных предприятий на уровне 6,75%. По остальным продуктам компании процентная ставка будет значительно ниже установленной Банком России», — подчеркнул министр Алмаз Хакимов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочку по уплате оставшейся части налогов за 2021 год и налогов за первый квартал 2022 года по аналогии с практикой 2020 года, ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости недвижимого имущества, а также отменить авансирование по налогу на прибыль на 1 год.

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