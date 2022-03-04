Москва, , 16:34 — REGNUM Выдвинутые против России санкции, безусловно, являются серьезным вызовом для нашей экономики, но, одновременно и открывают большое поле возможностей, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Павел Данилин Дарья Антонова, ИА REGNUM

ИА REGNUM. «Крайне важною, что в процессе купирования экономических последствий основную роль будет нести правительство России. Принят только первый пакет мер поддержки экономики, они будут еще комплектоваться и уточняться. Среди этих мер очень важными являются меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Среди них основной вопрос — это кредитные каникулы, которые включают в себя возможность всем, кто получил кредит до марта 2022 года, подать просьбу о кредитных каникулах в свою кредитную организацию. Важны снятие административных барьеров, налоговые отсрочки, и, что очень важно, освобождение МСП от плановых проверок до конца текущего года. Важна и программа льготного кредитования, что касается фонда оплаты труда, это примерно та же самая мера, которая была введена для бизнеса в 2020 и 2021 году, во время COVID-19, в результате чего бизнес смог позволить себе сохранить занятость и сохранить людям зарплату», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом

«Сейчас мы, фактически, находимся в состоянии экономической войны с так называемым «западом». И здесь, конечно, очень важно, чтобы работал бизнес. Мы имеем проблему, связанную с уходом некоторых брендов и даже целых направлений с нашего рынка. И в этом контексте вполне возможно принятие решений о снятии некоторых требований о выполнении закона о правообладателях, снять ограничения на некоторые программы, продукты, возможно лекарства. Это мы вполне можем себе позволить в этой ситуации. Принято решение о серьезной поддержке сельскохозяйственных производителей. Это крайне важно, учитывая резкий рост тех же самых зерновых ваучеров — ведь вместе с Украиной мы давали примерно треть зернового производства. Значит, здесь тоже будем искать возможности для роста. особый режим может быть введен и для IT-сектора, который сейчас находится на линии своеобразного противостояния и информационной агрессии. Амнистия капитала тоже позволит большому бизнесу вернуться на родину, если за границей ему сейчас некомфортно. А ему там сейчас очень некомфортно», — подчеркнул политолог.

«В связи с тем, что запад отрезает нас от получения целого ряда товаров, в том числе и таких, как редкие лекарства, мы срочно должны будем заняться импортозамещением в этой сфере. И, конечно же, необходимо делать госзакупки препаратов, которые у нас не производятся, и здесь тоже необходимо расширение списка закупок по упрощенной системе», — отметил Павел Данилин.

«Также необходимо сохранение социальных гарантий, социальных выплат, поддержка занятости. Принято решение о поддержке строительной сферы. И здесь необходимо решение Минпромторга о разморозке некоторых сфер производства строительных материалов, которые законсервированы в настоящее время. Необходима организация более простого входа новых экспортеров к нам на рынок», — добавил он.

«Необходимо решать вопросы информационной безопасности, а также защиты прав и свобод человека, в том числе и за рубежом. Сейчас мы видим отчисление наших студентов из зарубежных вузов, избиения за то, что ты русский, и это все, конечно, очень и очень печально, и с этим нужно бороться», — подчеркнул эксперт.