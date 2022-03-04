Салехард, 4 марта, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 4 марта за сутки госпитализирован 58 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 465 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 1973 ямальцев. Заразились коронавирусом 856 человек — на одного человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 38 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 4 марта зарегистрировано 127 996 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 109 421 человек, 1 013 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).