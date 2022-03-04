Москва, , 16:29 — REGNUM В ближайшие два года в России спрос на загородную недвижимость и земельные участки будет оставаться высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«За последний год спрос на загородное жилье в окрестностях крупных городов вырос более чем в два раза, и никакого охлаждения рынка не ожидается, — сказала она. — При высоких инфляционных ожиданиях и сокращении предложения на данном рынке загородный сегмент остается востребованным. В скором времени в некоторых регионах можно будет столкнуться с дефицитом земельных участков под загородное строительство. Также развивающаяся ипотека на приобретение земельного участка и строительство дома, меры господдержки, льготные программы, механизм эскроу-счетов, либерализация законодательства в сфере ограничений на строительство домов на определенных видах земель в ближайшие годы поддержат высокий спрос на загородную недвижимость».

Как пояснила эксперт, в условиях девальвации рубля и стремления граждан сохранить сбережения, особенно при экономической и геополитической нестабильности, вслед за возросшим спросом продолжат расти и цены на загородную недвижимость.

«Ввиду постоянного удорожания недвижимости и земельных участков на длительном промежутке времени, даже несмотря на возможные проседания цен на них в периоды кризисов, вложение сбережений в недвижимость такого рода не только оправданны, но и могут приносить доходность при перепродаже, — сказала она. — В условиях развития тренда на удаленную работу и учебу, а также появления новых ипотечных программ, в том числе субсидированных государством, на приобретение земельного участка и строительство дома подобного рода инвестиции становятся все более популярными».

Основным риском, по ее словам, может быть проблема нехватки рабочей силы на стройке загородного дома и снижение уровня зарплат.

«Так, из-за резкого подорожания стройматериалов и ввиду большого объема капитального строительства у людей получится долгострой. Возможен большой отток иностранных рабочих-строителей из-за обострения геополитической ситуации и девальвации рубля, в пересчёте на доллар их зарплата сильно снизится. Высок риск резкого падения доходов собственников загородной недвижимости и того, что они не смогут финансировать строительство дома и его содержание, обслуживать ипотеку», — добавила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России рост спроса на загородную недвижимость и земельные участки поддерживается желанием населения спасти свои сбережения на фоне скачка инфляции.

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