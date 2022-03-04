Волгоград, 4 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили 4 марта во время земляных работ в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://34.mchs.gov.ru Авиабомба ФАБ-250

Экскаватор наткнулся на боеприпас в Краснооктябрьском районе. Специалисты определили, что в земле обнаружена фугасная авиабомба весом 250 кг.

Для обезвреживания снаряда в Волгоград из Ростова-на-Дону прибудет пиротехнический расчёт Донского спасательного центра МЧС России.