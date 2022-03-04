Петрозаводск, , 16:49 — REGNUM Из Республики Карелия отправилась первая фура с гуманитарной помощью для беженцев из ДНР и ЛНР, нашедших убежище в Ростовской области. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Машина гуманитарной помощи от «Единой России» Единая Россия

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Жители Карелии не остались равнодушными к беженцам из Донбасса, которые вынуждены были покинуть свои дома. Меньше чем за неделю в региональном штабе Общероссийского народного фронта и местного отделения «Единой России» собрали необходимый объём груза, общим весом около трёх тысяч тонн.

Прежде всего местные жители приносили продовольственные товары с длительным сроком хранения, постельное белье, бытовые и детские товары — всё то, в чём сейчас могут нуждаться попавшие в беду люди.

«Каждый день поток людей не иссякает, наши волонтеры работают до позднего вечера, чтобы компоновать, упаковывать гуманитарный груз. Вот только что ушла первая машина, а мы уже формируем новую партию гуманитарной помощи, которую жители республики принесли накануне», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, член Общественного штаба помощи жителям Донбасса Анна Лопаткина.

Отметим, в регионах Российской Федерации активно помогают беженцам из ДНР и ЛНР. Помимо сбора гуманитарной помощи на местах готовы выплатить разовые пособия, а медики выражают готовность лично помогать на Донбассе.

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