Брюссель, , 16:28 — REGNUM Сотрудничество с Россией в области научно-исследовательской деятельности решила прекратить Европейская комиссия, говорится в опубликованном 4 марта заявлении члена ЕК по инновациям, исследованиям и образованию Марии Габриэль.

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По её словам, поводом к отказу от дальнейшего сотрудничества стала специальная операция России по демилитаризации на Украине. Новых контрактов с российскими организациями по программе Horizon Europe не будет. Ещё Еврокомиссия решила приостановить выплаты российским организациям по действующим договорам.

При этом, отмечает Габриэль, ЕК готова и дальше сотрудничать с Украиной в программах Horizon Europe и Euratom Research and Training. Так, учёные с Украины смогут получать финансирование из исследовательских и инновационных программ Европейского союза.

В ЕК резюмировали, что в ЕС исследовательское сотрудничество «основано на уважении свобод и прав, которые лежат в основе совершенства и инноваций».

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