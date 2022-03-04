Вашингтон, , 16:45 — REGNUM Компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова освобождены от санкций, сообщается на сайте министерства финансов США.

Алишер Усманов Цитата Алишер Усманов против Алексея Навального-2

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Уточняется, что санкции сняты с компаний, в которых доля Усманова не превышает 50%.

Ранее против Усманова были введены санкции из-за ситуации на Украине. Также под санкции попали шесть российских бизнесменов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее находящаяся на переоборудовании в городе Гамбурге яхта Алишера Усманова, стоимость которой составляет около $600 млн, была конфискована властями Германии.

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