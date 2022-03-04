Ярославль, , 16:30 — REGNUM В Ярославской области депутата облдумы Михаила Никешина и его супругу муниципального депутата Светлану Никешину проверят на соблюдение антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в ответе прокуратуры Ярославской области на запрос депутата Кузнечихинского сельского поселения Анны Головиной. Проверка действительно выявила нарушения.

Михаил Никешин Duma.yar.ru

«Установлено, что депутатами Никешиным М.В., Никешиной С.В. не в полном объеме продекларированы сведения об имуществе, находящемся в пользовании. По данному факту прокуратурой области направлена информация по компетенции председателю комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Ярославской областной Думы и начальнику управления по противодействию коррупции Правительства Ярославской области. О результатах ее рассмотрения Вы будете уведомлены дополнительно», — разъяснила в своём ответе областная прокуратура.

В правительстве же сообщили, что провести проверку должна комиссия Ярославской областной думу по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сейчас для этого устанавливаются необходимые основания.