Ярославль, 4 марта 2022, 16:30 — REGNUM В Ярославской области депутата облдумы Михаила Никешина и его супругу муниципального депутата Светлану Никешину проверят на соблюдение антикоррупционного законодательства. Об этом говорится в ответе прокуратуры Ярославской области на запрос депутата Кузнечихинского сельского поселения Анны Головиной. Проверка действительно выявила нарушения.
В правительстве же сообщили, что провести проверку должна комиссия Ярославской областной думу по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сейчас для этого устанавливаются необходимые основания.